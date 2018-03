Krka in Ljubljanica se razlivata, prihaja novo sneženje Delo Ljubljana – Krka in Ljubljanica s pritoki se razlivata na območjih vsakoletnih poplav, opozarja Agencija RS za okolje (Arso). Krka v zgornjem in srednjem toku poplavlja na nekoliko širšem poplavnem območju. Danes čez dan bo Krka v spodnjem toku še nekoliko narasla in v Podbočju dosegla pretok okoli 300 m3/s ter nato postopno upadala, zmanjševala se bodo tudi poplavna območja na Ljubljanskem barj

