Turška vojska vstopila v Afrin, na ulicah srditi spopadi SiOL.net Turška vojska in njeni zavezniki so vstopili v večinsko kurdsko mesto Afrin na severu Sirije in prevzeli nadzor nad več deli mesta, kjer hitro napredujejo, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice v Siriji s sedežem v Londonu. Kot so iz omenjene organizacije sporočili včeraj, je Afrin do sobote zapustilo že 200 tisoč civilistov.

