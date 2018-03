Športna nedelja: Primorje in Mladost zmagala Primorski dnevnik Današnji nogometni krog bo glede na to, da so nekaj tekem odigrali včeraj, okrnjen. V drugem delu ženske D-lige bo v Trstu igrala Mavrica Arcobaleno.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Zlatko Zahovič

Miro Cerar

Peter Prevc

Anže Lanišek

Domen Prevc