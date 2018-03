Verjetno obstajata le dve vrsti podjetij: tista, ki so že bila žrtve hekerskega vdora v svoje računalnike, in ona, ki tega še ne vedo. Tako je sogovornik v intervjuju za današnje Delo parafraziral znano misel nekdanjega direktorja FBI Roberta Muellerja. Pospešena digitalizacija in informatizacija prinašata poleg silovitega napredka in novih priložnosti tudi vse bolj sofisticirane kibernetske nap