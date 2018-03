Šok za nemške sosede, članice EU: Nemčija zapušča Schengen? topnews.si Novi nemški minister za notranje zadeve Horst Seehofer želi zadržati nadzor nad nekaterimi mejami za nedoločen čas in ga razširiti na vse mejne prehode, kar bi praktično pomenilo, da Nemčija izstopa iz Schengenskega sistema. “Nadzor nad mejami do sosednjih držav mora ostati v veljavi, vse dokler ne bo Evropska unija uspela učinkovito zaščititi in nadzirati…

Sorodno















Oglasi