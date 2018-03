V OŠ Kostanjevica na Krki je potekal 4. turnir Regijske lige, ki ga je gostil Odbojkarski klub Kostanjevica. Tokratni turnir je bil namenjen mini in mali odbojki. Poleg domače ekipe so na parket stopile še ekipe Posavskega odbojkarskega kluba Krško, Odbojkarskega društva Brestanica in Ženskega odbojkarskega kluba Novo mesto. preberite več » ...