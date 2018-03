Med predstavo Volta kanadske artistične skupine Cirque du Soleil na Floridi se je včeraj ponesrečil njihov artist Yann Arnaud. Izkušeni akrobat, ki je s skupino sodeloval 15 let, je padel na oder med izvajanjem svoje točke. Odpeljali so ga v bolnišnico, kjer je podlegel poškodbam, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Tretja smnrt v Cirque du Soleil »Celotna družba Cirque du Soleil je v šoku in