Video: Rekorden vodostaj Save na Hrvaškem - 9,3 metra RTV Slovenija Na Hrvaškem so v bližini Jasenovca izmerili najvišji vodostaj Save v zgodovini - 930 centimetrov, tako da so na območju razglašene izredne razmere. Sava naj bi narasla še za od 10 do 15 cm.

