V stebrnem udaru je bilo danes poškodovanih šest rudarjev velenjskega premogovnika. Iz premogovnika so sporočili, da se je nesreča zgodila malo pred 19. uro približno 500 metrov pod zemljo, ko so rudarji pripravljali odvozno progo prihodnjega odkopa. Poročajo še, da so vse poškodovane prepeljali v zdravniško oskrbo. Preiskava dogodkov še poteka, prizorišče nesreče pa je že obiskal republiški ru