Slovenska razvojna banka za projekte OVE in URE namenila dobrih 120 milijonov evrov Energetika.NET Slovenska razvojna banka – SID banka je od leta 2013 do leta 2016 namenila 184 milijonov evrov za naložbe v obnovljive vire (OVE), učinkovito rabo energije (URE) in druge okoljske projekte 138 upravičencev, in sicer je šlo od tega za OVE projekte 101 milijonov evrov, za projekte URE pa 20 milijonov evrov, je v popoldanskem delu včerajšnje konference daljinske energetike Slovenskega združenja za e...

