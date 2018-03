So "balkanski bojevniki" krivi? Izvedeli bomo opoldne. SiOL.net Osem let po aretacijah bodo obtoženi v zadevi Balkanski bojevnik danes le slišali, ali so krivi mednarodnega tihotapljenja s kokainom. Tožlistvo za obtožene skupno zahteva skoraj 125 let zapora, obtoženi pa vztrajajo pri svoji nedolžnosti. Kar pomeni, da sodba, ne glede na današnji rezultat, še ne bo postala pravnomočna. Zadeva se bo zagotovo preselila na višje sodišče.

Sorodno







Oglasi