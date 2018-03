Balkanski bojevnik: vsi obdolženi so krivi, Draganu Tošiću 16 let in pol zapora Dnevnik V zadevi Balkanski bojevnik je Okrožno sodišče v Ljubljani izreklo najvišje zaporne kazni prvoobtoženemu Draganu Tošiću in soobtoženima Draganu Beljkašu ter Jakobu Remškarju. Prva dva sta dobila vsak pol 16 let in pol zapora, Remškar pa 11 let in...

Sorodno

































Oglasi