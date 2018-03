London – Britanska informacijska pooblaščenka Elizabeth Denham je napovedala, da bo na sodišče vložila zahtevo za preiskavo baz podatkov in strežnikov podjetja Cambridge Analytica s sedežem v Londonu, ki mu očitajo zlorabo podatkov 50 milijonov uporabnikov facebooka. Družba je po navedbah britanskih in ameriških medijev podatke domnevno uporabljala za izdelavo psiholoških in političnih profilov