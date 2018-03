Regres 2018: Kdaj in v kakšni višini izplačan? Grafičar

Če delavec ni zaposlen celo koledarsko leto, mu pripada sorazmerni del letnega dopusta glede na trajanje zaposlitve v koledarskem letu pri delodajalcu. najmanj 842,79 evra bruto oziroma 638 evrov neto. Regres pripada vsakemu delavcu, ki mu pripada pravica do letnega dopusta. Delodajalci morajo regres 2018 svojim zaposlenim izplačati vključno do 30. junija.

Preberi več ... ...

Sorodno Oglasi