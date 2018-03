V trgovini grozil z okuženo injekcijsko iglo Dnevnik Koprski policisti so prijeli 40-letnega Koprčana, ki naj bi januarja, februarja in marca letos iz različnih trgovin na Obali kradel hrano, v dveh primerih pa je zaposlenim, ko so ga zalotili pri tatvini, celo grozil z injekcijsko iglo, ki naj bi...

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Zlatko Zahovič

Borut Pahor

Dragan Tošić

Jakov Fak