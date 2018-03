Zakonca na upravni enoti dosegla več overitev lažnih vsebin in pridobila vsaj 57.000 evrov Dnevnik Policisti so k preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Mariboru privedli zakonski par, ki je upravni enoti vsaj 631-krat dosegel, da so uslužbenci overili lažne podatke, s tem pa naj bi si pridobila vsaj 57.000 evrov premoženjske koristi.

Sorodno













Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Zlatko Zahovič

Borut Pahor

Dragan Tošić

Jakov Fak