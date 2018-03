Harry in Meghan se bosta na poroki sladkala s torto z okusom limone in bezga Govori.se Britanski princ Harry in njegova zaročenka, ameriška igralka Meghan Markle, sta za glavno slaščičarko svoje poroke 19. maja izbrala kalifornijsko kuharsko mojstrico Claire Ptak, ki deluje v Londonu. Ta bo paru pripravila spomladansko obarvano poročno torto, ki bo okrašena s svežim cvetjem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

