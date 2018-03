Popolna prepoved obiskov v jeseniški bolnišnici Gorenjski glas Jesenice – V Splošni bolnišnici Jesenice so znova uvedli popolno prepoved obiskov na vseh oddelkih. Razlog je ponoven porast števila obolelih za gripo in drugimi okužbami dihal, so sporočili iz bolnišnice. V letošnji zimi je sicer na nekaterih...

