V Franciji prvič v zgodovini prodali več burgerjev kot baget RTV Slovenija V Franciji so ljubitelji baget presenečeni, saj so lani prvič v zgodovini prodali več burgerjev kot priljubljenih klasičnih sendvičev s šunko in maslom.

Sorodno Oglasi Omenjeni Francija Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Borut Pahor

Zlatko Zahovič

Janko Veber

Boštjan Jazbec