Svetovni dan poezije, "prastare veščine srca in naravne molitve človekove duše" RTV Slovenija Unesco je leta 1999 današnji dan razglasil za svetovni dan poezije z namenom promoviranja branja, pisanja, objavljanja in učenja poezije po vsem svetu in da bi " zagotovili prepoznavnost in spodbudo . . .

Sorodno









Oglasi