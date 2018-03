V napadu blizu šole v Siriji ubitih veliko otrok SiOL.net V letalskem napadu blizu šole v severozahodni sirski provinci Idlib je bilo danes ubitih najmanj 20 ljudi, med njimi 16 otrok, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Dodal je, da so najstarejši otroci stari 11 let in da bo število žrtev verjetno naraslo, saj so mnoge pokopane pod ruševinami.

