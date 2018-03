Zgodilo se je pred več kot desetimi leti, v noči s 5. na 6. september 2007, ko danes povsem razpadla Sirija še ni bila v vojni in je veljala za povsem normalno bližnjevzhodno državo. Vsi so bolj ali manj vedeli za ta »zelo nenavaden« letalski napad, nihče pa ni nikoli ukrepal.Izraelska bojna letala so takrat med zelo »nekonvencionalno« in temu primerno poimenovano tajno vojaško operacijo »Outsid