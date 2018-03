Krka s stotico do vstopnice za zaključni turnir Sportal Znani so vsi udeleženci zaključnega turnirja druge ABA lige. S suvereno zmago v Ohridu (100:69) so si vstopnico zagotovili tudi člani Krke, ki so pri 14 zmagah. Ob Borcu, gostitelju zaključnega turnirja, ki bo 3. in 4. aprila, in Novomeščanih bodo na "final four" sodelovali tudi košarkarji Sixta Primorske in Vršca.

