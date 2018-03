Celjani v drugem polčasu zanesljivo prek Škofjeločanov na vrh Sportal Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v zaostali tekmi prvega kroga končnice lige NLB (skupina od 1. do 6. mesta) premagali Urbanscape Loko z 32:25 (15:15). Koprčani so na tekmi tretjega kroga z 28:25 ugnali Krko.

