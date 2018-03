Policisti na slovenskem mejnem prehodu Obrežje odkrili 8 migrantov, ki so se skrivali v tovornjaku! Nova24TV Medtem ko si nekateri mečejo pesek v oči in trdijo, da migrantov ni mogoče nikjer več videti, je resnica povsem drugačna. Policija namreč poroča o tem, da so na mejnem prehodu Obrežje policisti ponoči odkrili osem migrantov, ki so se skrivali v tovornjaku. Voznik s srbskim državljanstvom je želel preko meje nezakonito pretihotapiti šest Pakistancev […]

