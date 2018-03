To je slovenska logika: Novič v priporu preživel kar slaba tri leta, za Tošića v zadevi Balkanski bo Nova24TV Dvoličnosti slovenskega sodstva ne potrjuje zgolj primer Farmacevtka v zadevi Janković, ampak tudi nedavna dolgoletna saga v zadevi Balkanski bojevnik. Okrožno sodišče v Ljubljani je v torek Dragana Tošića in Dragana Beljkaša sicer obsodilo na 16 let in pol zapora, a Tošiću v nasprotju z Beljkašom do pravnomočnosti sodbe ni bil odrejen pripor, temveč zgolj hišni […]

Sorodno





































Oglasi