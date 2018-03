Telekom Slovenije vzpostavil testno okolje za preizkus rešitev interneta stvari Računalniške novice Telekom Slovenije je v Ljubljani in Mariboru vzpostavil testno okolje za testiranje rešitev interneta stvari na osnovi tehnologije Narrowband-Internet of Things (NB-IoT). Testno okolje je namenjeno podjetjem, samostojnim razvijalcem in izobraževalnim ustanovam.

