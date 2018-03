Kriminalisti odvzeli prostost kriminalni združbi, ki je tihotapila ljudi Dnevnik Kriminalisti PU Koper so včeraj v jutranjih urah v sodelovanju s kriminalisti in policisti drugih policijskih uprav na območju Štajerske odvzeli prostost članom mednarodne kriminalne združbe, in sicer zaradi izvršitve večjega števila kaznivih dejanj...

