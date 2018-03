VIDEO: Posnetek nesreče, v kateri je Uberjevo samovozeče vozilo zbilo peško, sproža polemike 24ur.com Ameriška policija je objavila posnetek kamer iz Uberjevega samovozečega vozila, ki so ujele trenutke tik pred nesrečo, v kateri je umrla peška. Ob tem so se sprožile nove polemike, kaj je šlo narobe oziroma zakaj se vozilo ni ustavilo. Vozilo je namreč opremljeno z naprednimi radarskimi senzorji, ki zaznajo pešce, kolesarje, avtomobile in morebitne druge ovire na cesti.

