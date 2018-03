Nogometni zvezdniki v vrsti za Dragićev podpis Dnevnik Slovenski zvezdnik v ligi NBA Goran Dragić je imel sinoči na obisku nevsakdanje goste. Tekmo z New Yorkom v Miamiju so si ogledali nogometaši Hrvaške, ki so si nato s slovenskim košarkarskim kapetanom izmenjali drese in podpise.

