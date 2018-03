Polet dneva z napako pripadel Avstrijcu: To je bilo za mojo dušo Sportal Četrtkov spektakel v Planici je v dolino pod Poncama privabil 13.200 gledalcev. Za vrhunec kvalifikacij je poskrbel Gregor Schlierenzauer, ki je poletel tako daleč, kot še nihče pred njim na velikanki bratov Gorišek. Poletel je 253,5 metrov in izenačil novi svetovni rekord, ki pa zaradi napake po doskoku ni obveljal. Avstrijcu za to ni bilo preveč mar. Užival je v poletu, v katerem je preprosto užival.

Sorodno













































Oglasi Omenjeni Gregor Schlierenzauer

Planica

Rok Urbanc

Stefan Kraft Najbolj brano Osebe dneva Robert Kranjec

Jurij Tepeš

Domen Prevc

Peter Prevc

Cene Prevc