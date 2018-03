Trčila štiri osebna in eno tovorno vozilo SiOL.net Na zahodni ljubljanski obvoznici med izvozom in uvozom Ljubljana Brdo v smeri razcepa Kozarje so danes okoli 15.30 trčila štiri osebna in eno tovorno vozilo. Poškodovali sta se dve osebi, ki so ju reševalci oskrbeli na kraju nesreče in nato prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, poroča spletna stran uprave za zaščito in reševanje.

Sorodno









Oglasi Omenjeni Klinični center

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Kranjec

Miro Cerar

Domen Prevc

Jurij Tepeš

Peter Prevc