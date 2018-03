Po podatkih sindikata doslej Furs vrnil preplačila več kot sto delavcem migrantom Dnevnik Nekaj več kot 100 delavcev je od finančne uprave (Furs) že prejelo vračilo nezakonito odmerjene in preplačane dohodnine, so danes sporočili iz Sindikata delavcev migrantov Slovenije (SDMS). Ob tem opozarjajo, da Furs vrača denar le tistim, ki so ga...

