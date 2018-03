Brestaniški malčki v novem, skoraj nič-energijskem objektu Energetika.NET Otroci iz vrtca Palček pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica so v sredo zjutraj prvič prestopili prag novega objekta. Kot so pojasnili na občini Krško, gre za skoraj nič-energijski objekt, ki za svoje obratovanje potrebuje zelo malo energije. Naložba je vredna 1,95 milijona evrov, občina pa je za projekt pridobila tudi državna sredstva in sredstva Eko sklada.

