Vrh EU podprl Britanijo glede odgovornosti Rusije za napad v Salisburyju SiOL.net Voditelji članic EU so nocoj v Bruslju podprli oceno Velike Britanije, da je za napad z živčnim strupom v Salisburyju "zelo verjetno" odgovorna Rusija. Vrh "se strinja z oceno britanske vlade, da je zelo verjetno odgovorna Rusija in da ni verjetnega alternativnega pojasnila", piše v sklepih, ki so jih sprejeli voditelji.

