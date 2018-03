Pred ognjenimi zublji so skakali iz stavbe Svet 24 Požar v 20-nadstropni stolpnici v vietnamskem Hošiminhu je zahteval najmanj 13 smrtnih žrtev, najmanj 28 ljudi je poškodovanih. Številni so se poškodovali, ko so pred ognjenimi zublji poskakali iz stavbe.



