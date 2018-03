Poročilo o Teš 6: Največjo odgovornost nosijo Pahor, Lahovnik in Križanič RTV Slovenija Preiskovalna komisija Teš 6 bo obravnavala osnutek končnega poročila. To naj bi pokazalo, da so vse vlade med letoma 2004 ravnale neodgovorno, malomarno, podrejeno investitorju.

Sorodno Oglasi