Vsi poškodovani rudarji Premogovnika Velenje že doma Dnevnik Iz celjske bolnišnice so danes v domačo oskrbo odpustili še zadnjega od šestih rudarjev Premogovnika Velenje, ki so bili poškodovani v ponedeljkovem stebrnem udaru, so povedali v premogovniku. Nihče od poškodovanih sicer ni bil v življenjski

Sorodno



Oglasi Omenjeni Celje

Velenje Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Miro Cerar

Anže Kopitar

Tomaž Kavčič

Borut Pahor