Otok odpadkov v Tihem oceanu še večji, kot so domnevali Dnevnik Plavajoči otok plastičnih odpadkov v Tihem oceanu (The Great Pacific Garbage patch) že presega trikratno velikost Francije in je še večji, kot so znanstveniki domnevali doslej, ugotavlja študija, objavljena v znanstveni reviji Scientific Reports. Ob...

Sorodno





Oglasi Omenjeni Francija

Japonska

Kitajska Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Miro Cerar

Anže Kopitar

Tomaž Kavčič

Borut Pahor