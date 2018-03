#video CSKA in Jokerit igrala kar 142 minut, tekma je bila odločena v petem podaljšku Dnevnik Hokejisti ekip CSKA Moskva in Jokerit Helsinki se bosta zapisali v zgodovino ruske hokejske lige KHL, saj je bilo srečanje odločeno šele v petem podaljšku in 142. minutah. Z 2:1 je zmagala finska ekipa.

