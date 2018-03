Tihotapstvo ljudi: Pobrali tri tisočake na glavo in jih pustili zmrzovati Dnevnik Koprski kriminalisti so razbili združbo, ki je v glavnem tihotapila ljudi s kriminalno preteklostjo s Kosova v države Evropske unije. Na mesec so po podatkih Europola pretihotapili do 300 ljudi, vsakemu pa računali 3000 evrov, lahko tudi več.

