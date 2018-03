Na poroko princa Harryja in Meghan Markle povabljenih 600 ljudi Govori.se Na poroko britanskega princa Harryja in njegove zaročenke Meghan Markle, ki bo 19. maja, je britanska kraljeva družina povabila okoli 600 gostov, so sporočili iz Kensingtonske palače.

Sorodno





Oglasi Omenjeni princ Harry Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Miro Cerar

Robert Kranjec

Zlatko Zahovič

Jernej Damjan