Slovenski podjetniški sklad je danes v uradnem listu objavilo razpis za spodbude za zagon inovativnih podjetij. Letos je za ta namen na voljo 2,1 milijona evrov sredstev, od tega 1,5 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sklad bo podprl do 20 podjetij iz kohezijske regije Zahodna Slovenija in do 20 iz regije Vzhodna Slovenija.