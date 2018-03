Ljubljana - Slovenska nogometna reprezentanca je ob 20.45 v Celovcu začela prijateljsko tekmo z Avstrijo. Slovenski reprezentanti pod vodstvom novega selektorja Tomaža Kavčiča so z delom, ki so ga na pripravah opravili od ponedeljka na Brdu pri Kranju, zadovoljni in so optimistično pričakovali današnji obračun.Po mirnem začetku obeh reprezentanc je v 16. minuti s prostega strela natančno meril D