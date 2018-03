Elektronsko cestninjenje: registriranih 106.000 vozil Dnevnik V sistem DarsGo, s katerim bo 1. aprila na slovenskih avtocestah in hitrih cestah zaživelo elektronsko cestninjenje tovornjakov in avtobusov, so uporabniki zaenkrat registrirali že več kot 106.000 vozil. Dars uporabnikom priporoča, naj preverijo,...

