Najstnica, ki je bila v torek hudo ranjena v strelskem napadu na srednji šoli v ameriški državi Maryland, je v četrtek zvečer umrla za posledicami strela v glavo. Svojci so privolili v odklop od naprav, ki so jo ohranjale pri življenju, ker so zdravniki ugotovili nepopravljivo možgansko smrt.



