Cerar s črnogorskim premierjem o novih poslovnih priložnostih 24ur.com Premierja Miro Cerar in Duško Marković sta razpravljala o krepitvi gospodarskih odnosov in blagovne menjave med Slovenijo in Črno goro. Črnogorski premier se je zahvalil za vso politično in strokovno podporo na poti v evroatlantske integracije, po delovnem obisku pa sta si ogledala tudi smučarske polete v Planici.

