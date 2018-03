Krka naredila velik korak na poti do polfinala Sportal V četrtem krogu lige za prvaka košarkarskega državnega prvenstva je Krka v Novem mestu zlahka premagala Rogaško in naredila lep korak proti polfinalu. Sixt Primorska bo v nedeljo gostila Ilirijo. Petrol Olimpija in domžalski Helios se bosta udarila v ponedeljek.

Sorodno

Oglasi