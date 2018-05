Države EU so odobrile niz ukrepov, s katerimi želi unija postati vodilna sila na področju ravnanja z odpadki in recikliranja. Pravila vsebujejo konkretne cilje za recikliranje komunalnih odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov in postopno odpravo odlaganja odpadkov. Komisar Karmenu Vella meni, da gre za pomemben mejnik za evropsko krožno gospodarstvo.