Antidepresive predpisujejo že predšolskim otrokom Dnevnik Kaže, da se število otrok in mladostnikov z diagnozo duševne in vedenjske motnje povečuje tudi v Sloveniji. Raste tudi število izdanih receptov za psihofarmake. Pomoč je premalo dostopna in predraga, šole stojijo ob strani.

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zlatko Zahovič

Marjan Šarec

Miro Cerar

Aleksander Čeferin